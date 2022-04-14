Трагічна ДТП сталась 13 квітня ввечері – на трасі поблизу Давидковецького перехрестя. Вантажівка DAF, за кермом якої був 28-річний киянин, на великій швидкості врізалась у блокпост.

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Загинув 43-річний військовий

Внаслідок моторошної аварії на місці загинув 43-річний військовий. Захисник ніс службу саме на цьому блокпості. Також травми отримали двоє 36-річних тероборонівців, їх госпіталізували до травматологічного відділення обласної лікарні.

Киянина, що був за кермом вантажівки, перевірили на алкоголь. Як виявилось, водій був сильно п'яним. Поліця відкрила кримінальне провадження, найближчим часом чоловіку оберуть запобіжний захід.

Зверніть увагу! Провадження розпочали за порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення.