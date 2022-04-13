Інцидент відбувся 12 квітня у селі Кочубіївка, на Уманщині. Деталі розповіла речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

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Загинула водійка і 60-річний пасажир

За її словами, 29-річна водійка не змогла впоратися із керуванням. Тому ZAZ-11055 злетів у водойму.

Зауважимо, що у транспорті перебував 60-річний пасажир. Він та водійка загинули.



ZAZ-11055 злетів у водойму / Фото пресслужби Нацполіції



Внаслідок ДТП загинули 2 людини / Пресслужба Нацполіції

Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП. Відомості вже внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за 286-ю статтею 2-ї частини Кримінального кодексу.

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