Трагическое ДТП произошло 13 апреля вечером на трассе вблизи Давидковецкого перекрестка. Грузовик DAF, за рулем которого был 28-летний киевлянин, на большой скорости врезался в блокпост.

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Погиб 43-летний военный

В результате жуткой аварии на месте погиб 43-летний военный. Защитник нес службу именно на этом блокпосте. Также травмы получили двое 36-летних теробороновцев, их госпитализировали в травматологическое отделение областной больницы.

Киевлянина, который был за рулем грузовика, проверили на алкоголь. Как оказалось, водитель был сильно пьян. Полиция открыла уголовное производство, в ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

Обратите внимание! Производство начали за нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.