ДТП произошло 16 апреля около 17:00 на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская, неподалеку от села Довжанка Тернопольской области.

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Погибли два пассажира, дети – травмированы

В результате аварии погибли 2 пассажира автомобиля HONDA, граждане 1954 и 1957 годов рождения.

Также травмировались двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля NISSAN (одному ребенку около 12 лет, другому – около 8 лет). Детей с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Тернопольскую областную детскую больницу.



Авария в Тернопольской области

У водителей взяли кровь для проверки содержания алкоголя. Решается вопрос о внесении данного факта в ЕРДР. Продолжается следствие.

К слову, недавно вблизи села Угерско Львовской области произошло ужасное ДТП. В результате аварии погибли три человека, среди которых двое – младенцы. Еще трое получили травмы, их госпитализировали в больницу.

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