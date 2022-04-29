У пресслужбі Тернопільського міськрайонного суду повідомили, що відповідне покарання винесли за статтею "Керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння".

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Водійка перебувала під дією наркотиків

Як розповів речник Нацполіції області Сергій Крета, 23 квітня жінка в'їхала автомобілем в Архикатедральний собор у Тернополі. Машина розтрощила плащаницю та ікону святого Шарбеля. Постраждав і автомобіль.

Згодом експертиза встановила, що водійка була під дією наркотиків. Під час судового засідання 27 квітня вона визнала свою вину і попросила вибачення у тернополян і парафіян храму.

Жінку засудили до тримання під вартою до 60 діб із правом внесення застави – 49 тисяч 620 гривень. Як повідомив її адвокат, родичі Яворської-Скрабут відшкодують церкві завдану шкоду. Водійці інкримінують 178 статтю Кримінального кодексу України – пошкодження релігійних споруд чи культових будинків.

Що відомо про ДТП

23 квітня Ірина Яворська-Скрабут в'їхала у головний храм УГКЦ в Тернополі.

На сторінці храму в фейсбуці зазначили, що внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Правоохоронці з'ясували, що аварія не була спланованою провокацією.

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