В пресс-службе Тернопольского горрайонного суда сообщили, что соответствующее наказание вынесли по статье "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения".
Читайте также На Тернопольщине два человека погибли в аварии: фото с места происшествия
Водитель находилась под действием наркотиков
Как рассказал спикер Нацполиции области Сергей Крета, 23 апреля женщина въехала на автомобиле в Архикатедральный собор в Тернополе. Машина разбила плащаницу и икону святого Шарбеля. Пострадал и автомобиль.
Впоследствии экспертиза установила, что водитель была под действием наркотиков. Во время судебного заседания 27 апреля она признала свою вину и попросила прощения у тернополян и прихожан храма.
Женщину приговорили к содержанию под стражей на 60 суткам с правом внесения залога – 49 тысяч 620 гривен. Как сообщил ее адвокат, родственники Яворской-Скрабут возместят церкви нанесенный ущерб. Водителю инкриминируют 178 статью Уголовного кодекса Украины – повреждение религиозных построек или культовых домов.
Что известно о ДТП
- 23 апреля Ирина Яворская-Скрабут въехала в главный храм УГКЦ в Тернополе .
- На странице храма в фейсбуке отметили, что в результате аварии никто не пострадал.
- Правоохранители выяснили, что авария не являлась спланированной провокацией.
Обратите внимание – оккупанты в Изюме беспощадно разбомбили храм: смотрите видео