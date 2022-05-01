Мотоцикліст перед тим перевищив швидкість та проїхав на червоне світло. Інцидент трапився на вулиці Дніпра 1 травня.

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У Дніпрі мотоцикліст-порушник збив поліцейського

У Дніпрі на Набережній Заводській мотоцикліст уникав погоні та збив поліцейського. За попередньою інформацією, всі живі,

– мовиться у повідомленні.

На кадрах з камер спостереження помітно, як мотоцикліст збив поліцейського: відео

Поліція переслідувала мотоцикліста за порушення правил дорожнього руху

Патруль переслідував "гонщика" за перевищення швидкості та заборону проїзду світлофора на червоне світло. Поліцейські просто вели погоню, намагаючись затримати, маючи повне право відкрити вогонь на поразку, взявши його за диверсанта,

– написав Антон Геращенко.

Він також пояснив, що порушник дозволив собі у воєнний час перевищити швидкість, не реагуючи на прохання зупинитися.

"В результаті цей мотоцикліст здійснив умисний наїзд на поліцейського, і "відправив" його до лікарні з відкритим переломом ноги, та закритою черепно-мозковою травмою голови", – повідомив радник глави МВС.

У Дніпрі діють обмеження на гучні авто та мотоцикли

Дніпровська міськрада повідомила, що з 24 квітня у Дніпрі заборонили їздити на автомобілях і мотоциклах з глушником-"прямострумом" та вихлопними системами без шумопоглинача.

Причина обмеження – місцеві люди плутають шум від гучного транспорту з переміщенням військової техніки.

Тепер у місті до припинення воєнного стану у водіїв, які порушуватимуть правила або будуть перевищувати швидкість, вилучатимуть транспорт.

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