ДТП з кортежем Пашиняна

Про це повідомляють місцеві та російські ЗМІ, інформацію про ДТП також підтвердив заступник глави апарату уряду Вірменії. Зазначається, що ДТП трапилось 26 квітня.

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Позашляховик Toyota Prado збив 28-річну вагітну жінку, вона померла в лікарні. Майже через добу після події заступник голови апарату прем'єр-міністра заявив, що під час ДТП прем'єр-міністр перебував в іншому авто – за 100 – 150 метрів від місця події, і не знав про те, що сталося.

Момент ДТП з кортежем Пашиняна: дивитись відео

Чому кортеж не зупинився

При цьому, за словами представника прем'єра, Пашинян помітив жінку, яка впала і наказав викликати їй швидку допомогу, а після того, як дізнався, що наїзд здійснив автомобіль з кортежу, дав вказівки міністру охорони здоров'я та правоохоронним органам.

За словами представника прем'єра, якби машина супроводжуючого батальйону зупинилася, вона б загальмувала всю колону, створивши корок і на сусідніх вулицях, що завадило б прибуттю медиків.

Тому, за міжнародно прийнятими правилами протоколу, машини, що супроводжують колони керівників держав, не мають права зупинятися у не передбачених місцях за жодних обставин,

– сказав чиновник.

Розгляд справи

За кілька годин після смертельної аварії поліцейські повідомили, що автомобіль Toyota Prado, який збив жінку, перебував на службі, не згадавши, що він супроводжував кортеж голови вірменського уряду.

Потім Слідчий комітет Вірменії заявив, що командир офіцерської роти, яка супроводжувала кортеж, був за кермом і після інциденту залишив місце ДТП, повернувшись туди лише через дві години. Його затримали за підозрою у залишенні місця аварії та порушенні вимог безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини.

Також зазначається, що Пашинян поговорив телефоном із батьком загиблої, висловив співчуття йому та членам сім'ї, гарантувавши об'єктивне розслідування.

Кортеж прем'єр-міністра Вірменії збив вагітну жінку: дивитись відео