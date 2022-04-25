За даними правоохоронців, ДТП сталася приблизно о 16:45 на автодорозі Стрий-Хмельницький – Дніпро – Ізварено.

Важливо У Тернополі в катедру на авто в'їхала місцева стоматологиня: як виглядає храм зараз

Деталі карколомної ДТП

Попередньо відомо, що 39-річний вінничанин за кермом автомобіля Renault Megane виїхав на зустрічку і зіштовхнувся з автомобілем Daewoo Matiz, за кермом якого перебувала 49-річна жителька Вінниці.

У результаті постраждали:

водії обох транспортних засобів,

пасажири Renault Megane – 35-річна жінка та двоє дітей.

Від отриманих ушкоджень менша дитина загинула на місці автопригоди. Її 10-річна сестра разом з іншими пасажирами госпіталізована до лікарні.

Автомобілі – на арештмайданчику. У водіїв взяли кров для проведення аналізу на стан сп’яніння. Обставини та причини автопригоди з'ясовує слідство,

– повідомили у поліції.

Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження. За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.