По данным правоохранителей, ДТП произошло примерно в 16:45 на автодороге Стрый – Хмельницкий – Днепр – Изварено.

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Детали жуткого ДТП

Предварительно известно, что 39-летний житель Винницы за рулем автомобиля Renault Megane выехал на встречу и столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz, за рулем которого находилась 49-летняя жительница Винницы.

В результате пострадали:

водители обоих транспортных средств,

пассажиры Renault Megane – 35-летняя женщина и двое детей.

От полученных повреждений младший ребенок погиб на месте происшествия. Ее 10-летняя сестра вместе с другими пассажирами госпитализирована в больницу.

Автомобили – на арестплощадке. У водителей взяли кровь для анализа на состояние опьянения. Обстоятельства и причины происшествия выясняет следствие,

– сообщили в полиции.

В настоящее время правоохранители начали уголовное производство. За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.