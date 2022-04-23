Авто протаранило ворота, знищило двері храму та церковне майно. Смуги від коліс автомобіля досі видно на підлозі, передає 24 канал.

До теми У Тернополі автомобіль в'їхав в Архикатедральний Собор і розтрощив плащаницю

Випадок не пов'язаний із війною в Україні

Водночас правоохоронні органи повідомляють, що жінка посварилась з чоловіком, сіла за кермо та, не справившись з керуванням, влетіла в катедру. Зараз винуватиця ДТП отримує медичну допомогу.

Сьогодні вночі сталася ситуація, яку пробують піднести як ДРГ для храму. Це не так, це просто людина, яка не справилася з керуванням, і заїхала у катедру. Не пов’язуйте це з військовими діями,

– розповів голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Начальник поліції Тернопільщини Олександр Богомол зазначив, що жінка – місцева мешканка, яка грубо порушуючи ПДР у центрі міста заїхала в храм.

За фактом пошкодження майна Катедрального собору відкрито кримінальне провадження за статтею 178 кримінального кодексу України. Слідство буквально за декілька днів дасть відповідь на всі запитання. Це не пов’язано зі збройною агресією, – зазначив Богомол.

У мережі вже з’явились фото наслідків ДТП та сам момент аварії.





Так виглядає храм зараз / фото з телеграму міського голови Тернополя Сергія Надала Так виглядає храм зараз / фото з телеграму міського голови Тернополя Сергія Надала

Місцевий телеканал оприлюднив момент ДТП із камер відеоспостереження: відео

На відео видно, як автомобіль різко розвернувся та попрямував у сторону катедри.

Камери у храмі також зафіксували момент в'їзду в будівлю: відео

Дізнайтеся, де дивитися богослужіння на Великдень: відео