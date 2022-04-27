На Рівненщині показали, як ладнають пошкоджені будинки після авіаудару росіян

Російські загарбники обстріляли залізничні колії біля Здолбунова. Вибухова хвиля вибила вікна та зірвала дахи з будинків мирних жителів.
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На Рівненщині відновлюють пошкоджені ворогами будинки
Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль розповів, що на Здолбунівщині вже замінили пошкоджені вікна у будинках, які постраждали від ракетних ударів.
Таких будівель було близько 20. Найбільше постраждали помешкання прилеглі до залізничної інфраструктури. Ударною хвилею позривало дахи та вікна. Ще вчора у них швидко відновили покрівлі,
– зауважив посадовець.
За його словами, 26 квітня вікна продовжили встановлювати й в інших будинках. Для цього привезли понад 100 комплектів скла, яке вирізали за індивідуальними розмірами.
"Вкотре дякую рятувальникам, місцевій владі та волонтерам за допомогу та оперативність. Разом ми зможемо більше", – підсумував Коваль.
Ворожий обстріл пошкодив будинки біля Здолбунова / Фото Рівненська ОВА
Вибухова хвиля знесла дахи та вибила вікна / Фото Рівненська ОВА
Пошкоджені будинки вже відновили / Фото Рівненська ОВА
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