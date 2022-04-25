Про наслідки обстрілу розповів голова ОВА Віталій Коваль. Він прибув на місце, аби оглянути пошкодження.

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Один із працівників отримав поранення

Коваль зазначив, що один із працівників залізниці отримав легкі поранення. Через вибух пошкоджені вікна та дахи будинків, що розташовані неподалік.

Оцінюємо збитки. З жителями працюють психологи,

– пояснив Коваль.

Голова ОВА зазначив, що рух потягів наразі відновлення, проте ліквідація наслідків обстрілу досі триває. Керівник області попросив місцевих мешканців у випадках вибухів не викладати фото та відео в інтернет.

В Укрзалізниці повідомляли про пошкодження на Заході та Центрі України

Раніше в Укрзалізниці повідомили, що вранці 25 квітня росіяни обстріляли 5 залізничних станцій, які розташовані в Центрі та на Заході України. Через це затримувався рух щонайменше 16 потягів.

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