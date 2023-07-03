От передозировки умер основатель первого в Канаде магазина героина и кокаина

В Ванкувере умер основатель первого в стране магазина, где открыто продавали тяжелые наркотики. Он стремился предоставить людям доступ к "чистому лекарству".

Мужчина умер из-за передозировки. Его не стало 30 июня.

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Основатель первого в Канаде магазина наркотиков умер от передозировки

Возлюбленная 51-летнего Джерри Мартина рассказала, что мужчина умер через несколько дней после того, как его госпитализировали с подозрением на передозировку фентанила, против которого он боролся.

Мартин выжил после передозировки, однако потерял сознание. Семья мужчины решила отключить его от аппаратов жизнедеятельности.

Ранее Мартин говорил, что был зависим от кокаина и прожил большую часть своей юности на улице.

Позже он открыл магазин наркотиков в центре Ванкувера. Мужчина рассказывал, что хочет продавать людям проверенные препараты, не содержащие примесей, в частности, фентанила.

Таким образом, Мартин предлагал героин и кокаин вместо фентанила, который сейчас вызывает рекордные передозировки в Канаде и США.



Джерри Мартин умер от передозировки / Скриншот с видео

В Днепре ликвидировали наркогруппировку

Напомним, что недавно в Днепре разоблачили наркогруппировку, что работала "под крышей" правоохранителей. Преступники занимались массированным сбытом метамфетамина.

Так, деятельность группировки координировали четыре должностных лица одного из районных управлений Нацполиции. Теперь всем участникам грозит тюрьма.

В Офисе генпрокурора рассказали, что организовал преступную группировку начальник сектора Днепровского управления полиции области. Он привлек к "бизнесу" еще девять человек. 9 участников преступной организации – 5 гражданских и 4 полицейских уже задержаны.

Подозреваемым грозит до 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества.