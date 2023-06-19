По данным полиции, несовершеннолетние находились в квартире товарища. Их тела обнаружили на лестничной площадке.
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Полиция задержала виновного
Правоохранители выяснили, что 16 июня две девушки попросили у знакомого ключи к его квартире на улице Уманской.
Около 21:00 несовершеннолетние, с добровольного разрешения владельца квартиры, приняли опасное психотропное вещество PVP, путем курения через самодельное устройство. После этого они остались в доме до утра, где их нашли мертвыми.
В Киеве от употребления наркотиков скончались две несовершеннолетние / Фото полиция Киева
46-летний владелец квартиры задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Задержанному сообщили о подозрении и готовят ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
В Киеве мужчина под наркотиками пытался скрыться от полиции
- Полиция на бульваре Николая Михновского в Киеве остановила автомобиль Mercedes-Benz, двигавшийся по полосе общественного транспорта. За рулем был 35-летний мужчина. Он во время общения с полицией нервничал и вел себя подозрительно.
- Оказалось, что он лишен права водить автомобиль. Когда полиция рассматривала дело, мужчина сел в машину и уехал. Через несколько кварталов его задержали. Правоохранители обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения. Подробнее об инциденте – читайте за ссылкой.