Инцидент произошел на проспекте Шухевича. Патрульные остановили там автомобиль KIA за нарушение ПДД.

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Прохожий хотел угостить патрульных марихуаной

При осмотре автомобиля к патрульным подошел прохожий.

Он пытался угостить полицейских наркотиками. Инспекторы удивились и решили переспросить у шутника, действительно ли он хранит запрещенные вещества. На что мужчина достал из кармана пакет с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис,

– рассказали в полиции.

Патрульные задержали мужчину и вызвали на место следственно-оперативную группу Деснянского управления полиции.

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