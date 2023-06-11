Инцидент произошел на проспекте Шухевича. Патрульные остановили там автомобиль KIA за нарушение ПДД.
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Прохожий хотел угостить патрульных марихуаной
При осмотре автомобиля к патрульным подошел прохожий.
Он пытался угостить полицейских наркотиками. Инспекторы удивились и решили переспросить у шутника, действительно ли он хранит запрещенные вещества. На что мужчина достал из кармана пакет с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис,
– рассказали в полиции.
Патрульные задержали мужчину и вызвали на место следственно-оперативную группу Деснянского управления полиции.
Мужчина предложил патрульным наркотики: видео
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Кратко о других подобных случаях в Украине
- Во Львове правоохранители задержали IT-специалиста за выращивание марихуаны. Он обустроил у себя дома настоящую плантацию, вырастив около 800 растений. Во время судебного заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что выращивал каннабис только с целью получения семян, а не для продажи.
- В Ирпене полиция посетила 45-летнего Виктора Ручко, который с детства страдает неизлечимым поликистозом почек. Для облегчения боли, он выращивает коноплю в своей теплице. Визит правоохранителей привел к трехлетнему судебному разбирательству, в ходе которого Виктора признали виновным, но освободили даже от самого мягкого наказания. Однако он вместе со своим адвокатом планирует подать апелляцию на решение суда, потому что хочет добиться оправдательного приговора.
- В Днепре же 1 апреля произошел курьезный инцидент – мужчина подошел к экипажу роты тактико-оперативного реагирования и заявил, что его ограбили неизвестные. Они ворвались в квартиру, избили его и украли ценные вещи, в частности наркотики.