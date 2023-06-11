Інцидент трапився днями на проспекті Шухевича. Патрульні зупинили там автомобіль KIA за порушення правил дорожнього руху.

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Перехожий хотів пригостити патрульних марихуаною

Під час огляду автомобіля до патрульних підійшов перехожий.

Він намагався пригостити поліцейських наркотиками. Інспектори здивувались та вирішили перепитати у жартівника, чи дійсно він зберігає заборонені речовини. На що чоловік дістав з кишені пакет з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс,

– розповіли у поліції.

Патрульні затримали чоловіка та викликали на місце слідчо-оперативну групу Деснянського управління поліції.

Чоловік запропонував патрульним наркотики: відео

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