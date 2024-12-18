Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

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Помітивши дивну поведінку водія, співробітники поліції у Нідерландах зупинили його фургон. Під час перевірки 30-річний чоловік заявив, що перевозить кілька опечатаних трун, в кожній з яких, за його словами, лежали покійники. Але водій не зміг показати необхідні документи, саме тому в стражів порядку виникли підозри.



Що побачили правоохоронці / Фото Die Polizei Rotterdam

Що було у трунах

Правоохоронці відкрили труни і побачили всередині наркотики. Там було кілька спортивних сумок з близько 250 кілограмами кокаїну. За попередніми оцінками, вартість заборонених речовин складає орієнтовно 13 мільйонів євро.

Поліція повідомляє, що затриманий чоловік прямував з Франції до Нідерландів, але не знав мети своєї подорожі. Вилучені наркотики утилізували.



У трунах замість покійників були наркотики / Фото Die Polizei Rotterdam