У Київській міській прокуратурі уточнили, що це стосується іншого кримінального провадження, фігурантом якого є наркодилер. В Київському СІЗО також підтвердили, що Чернецький, ексдружина якого днем раніше публікувала роботу ППО в Києві, перебуває за ґратами.

До теми Київського наркодилера Чернецького засудили до 5 років позбавлення волі

Що сталось

В соцмережах з'явилася інформація, що вчора засуджений був звільнений з-під варти за рішенням суду та вийде на свободу 19 травня.



Постанова суду щодо Чернецького / Фото телеграм-канал "Київ Оперативний"

У Київській міській прокуратурі наголосили, що зловмисник залишається під вартою у межах вироку суду першої інстанції, яким його засуджено до 5 років позбавлення волі.

Що стосується ухвали від 16.05. 2023, то це рішення прийнято щодо іншого кримінального провадження, в якому цій особі також було повідомлено про підозру за аналогічними фактами. Прокуратура категорично не згодна з цим рішенням і буде його оскаржувати,

– пояснили в прокуратурі.

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