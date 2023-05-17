У Київській міській прокуратурі уточнили, що це стосується іншого кримінального провадження, фігурантом якого є наркодилер. В Київському СІЗО також підтвердили, що Чернецький, ексдружина якого днем раніше публікувала роботу ППО в Києві, перебуває за ґратами.
До теми Київського наркодилера Чернецького засудили до 5 років позбавлення волі
Що сталось
В соцмережах з'явилася інформація, що вчора засуджений був звільнений з-під варти за рішенням суду та вийде на свободу 19 травня.
Постанова суду щодо Чернецького / Фото телеграм-канал "Київ Оперативний"
Що стосується ухвали від 16.05. 2023, то це рішення прийнято щодо іншого кримінального провадження, в якому цій особі також було повідомлено про підозру за аналогічними фактами. Прокуратура категорично не згодна з цим рішенням і буде його оскаржувати,
– пояснили в прокуратурі.
Головне про справу Чернецького
- Юрія Чернецького, якого у 2022 році суд першої інстанції визнав винним у збуті наркотиків, було засуджено до 5 років позбавлення волі. Зловмисника викрили під час чергового збуту. Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці також виявили наркотичні речовини.
- У січні 2021 року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного за частиною 1 статті 307, частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Вину чоловіка в інкримінованих злочинах доведено повністю.
- До речі, його дружина співачка Інна Воронова оголосила в мережі збирання грошей на заставу у розмірі 4 мільйони гривень. Вона запропонувала підписникам скинутися по 1 тисячі гривень, а натомість пообіцяла безкоштовний концерт. Такий заклик у розпал повномасштабної війни обурив українців.