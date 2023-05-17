В Киевской городской прокуратуре уточнили, что это касается другого уголовного производства, фигурантом которого является наркодилер. В Киевском СИЗО также подтвердили, что Чернецкий, эксдружина которого днем ранее публиковала работу ПВО в Киеве, находится за решеткой.
К теме Киевский наркодилер Чернецкий приговорен к 5 годам лишения свободы
Что случилось
В соцсетях появилась информация, что вчера осужденный был освобожден из-под стражи по решению суда и выйдет на свободу 19 мая.
Постановление суда по Чернецкому / Фото телеграмм-канал "Киев Оперативный"
Что касается определения от 16.05. 2023, это решение принято в отношении другого уголовного производства, в котором этому лицу также было сообщено о подозрении по аналогичным фактам. Прокуратура категорически не согласна с этим решением и будет его обжаловать,
– объяснили в прокуратуре.
Главное о деле Чернецкого
- Юрий Чернецкий, которого в 2022 году суд первой инстанции признал виновным в сбыте наркотиков, был приговорен к 5 годам лишения свободы. Злоумышленника разоблачили во время очередного сбыта. Во время обысков по месту жительства правоохранители также обнаружили наркотические вещества.
- В январе 2021 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого по части 1 статьи 307, части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины. Вина мужчины в инкриминируемых преступлениях доказана полностью.
- Кстати, его жена певица Инна Воронова объявила в сети сбор денег на залог в размере 4 миллионов гривен. Она предложила подписчикам скинуться по 1 тысяче гривен, а пообещала бесплатный концерт. Такой призыв в разгар полномасштабной войны возмутил украинцев.