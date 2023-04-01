Курйозний інцидент трапився 28 березня на вулиці Повітрофлотській. Правоохоронці доставили потерпілого та його кривдників до відділку поліції.

Читайте також Дівчина освідчилася коханому-військовому в реанімації Дніпра: їх одружили на місці

Хлопець видав поліцейським пластикову коробку, де лежали 8 сліп-пакетів з наркотиками

28 березня у Дніпрі 20-річний хлопець підійшов до правоохоронців і повідомив, що його пограбували й побили. За словами молодика, зловмисники вдерлися до його квартири, відлупцювали його і забрали деякі цінні речі.

Серед вкраденого нібито були ноутбук, телефон та коробка цигарок, в якій зберігалися наркотичні речовини. Після такого неочікуваного зізнання, потерпілий запросив поліцейських до свого помешкання.

Коли патрульні проводили перевірку, чоловік за власним бажанням видав їм пластикову коробку, де лежали 8 сліп-пакетів із кристалічною речовиною, що була схожою на наркотичну. Після цього правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила речовини.



20-річний хлопець у Дніпрі заявив, що у нього вкрали наркотики / Фото Патрульна поліція Дніпропетровської області

Недалеко від місця подій патрульні виявили трьох чоловіків, що за описом були схожими на зловмисників. Потерпілий підтвердив, що ці люди – ті самі нападники.

Правоохоронці затримали трьох нападників / Фото Патрульна поліція Дніпропетровської області

Під час поверхневої перевірки автомобіля ВАЗ, на якому приїхали вказані особи, патрульні виявили речі потерпілого — ноутбук та телефон, а також пачку цигарок, в якій були 8 сліп-пакетів із речовиною кристалічного походження, схожою на наркотичну. Слідчі вилучили вказані речовини,

– зазначили у патрульній поліції.



У чоловіків знайшли викрадені наркотики / Фото Патрульна поліція Дніпропетровської області

Зверніть увагу На Житомирщині поліція спалила наркотиків на понад 2 мільйони гривень

Правоохоронці затримали чоловіка, що міг вбити 4-річну дитину в Дніпрі