Орієнтовну ціну наркотичних та психотропних речовин рахували за цінами чорного ринку. Під час знищення наркотиків на місці була спеціально створена комісія.
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Як поліція знищила наркотиків на понад 2 мільйони
27 березня на спецмайданчику поліцейські Головного управління Національної поліції в області спалили у вогні речові докази у кримінальних провадженнях щодо незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин,
– заявили у поліції.
Під час спалювання наркотиків на місці були всі члени спеціально створеної комісії з поліції та СБУ.
Поліція на Житомирщині спалила наркотиків на понад 2 мільйони: дивіться відео
Дізнавач відділу дізнання Головного управління Національної поліції Ірина Кравчук розповіла, що утилізували товарів, наркотичних та психотропних речовин приблизно на понад 2 мільйони гривень за цінами чорного ринку. Ба більше, правоохоронці спалили не тільки наркотики, а ще й:
- сировину;
- специфічні пристосування для їх вживання, вилучені на місцях подій як свідчення незаконної діяльності обвинувачених.
Поліція спалила наркотики та інші заборонені речовини й засоби / Фото Нацполіції й скриншот з відео
Поліція виявила найбільшу партію наркотиків в історії
На початку березня правоохоронці зі Сполучених Штатів Америки та Австралії виявили на кораблі найбільший в історії вантаж з наркотиками. Вони конфіскували кокаїну на суму у понад 677 мільйонів доларів.
Судно з кокаїном перехопили біля узбережжя Південної Америки. Прямувало воно до Австралії. На борту було 2,4 тонни кокаїну.
Правоохоронці фактично виявили міжнародну мережу наркоторговців – 12 підозрюваних арештували. Слідство у справі тривало. Детальніше про цю історію – читайте тут.