Примерную цену наркотических и психотропных веществ считали по ценам черного рынка. При уничтожении наркотиков на месте была специально создана комиссия.

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Как полиция уничтожила наркотиков более чем на 2 миллиона

27 марта на спецплощадке полицейские Главного управления Национальной полиции в области сожгли в огне вещественные доказательства в уголовных производствах по незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ,

– заявили в полиции.

Во время сжигания наркотиков на месте находились все члены специально созданной комиссии с полиции и СБУ.

Полиция на Житомирщине сожгла наркотиков более чем на 2 миллиона: смотрите видео

Дознаватель отдела дознания Главного управления Национальной полиции Ирина Кравчук рассказала, что утилизировали товаров, наркотических и психотропных веществ примерно на 2 миллиона гривен по ценам черного рынка. Более того, правоохранители сожгли не только наркотики, но и:

сырье;

специфические приспособления для их применения, изъятые на местах событий как свидетельство незаконной деятельности обвиняемых.