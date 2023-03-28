Примерную цену наркотических и психотропных веществ считали по ценам черного рынка. При уничтожении наркотиков на месте была специально создана комиссия.
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Как полиция уничтожила наркотиков более чем на 2 миллиона
27 марта на спецплощадке полицейские Главного управления Национальной полиции в области сожгли в огне вещественные доказательства в уголовных производствах по незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ,
– заявили в полиции.
Во время сжигания наркотиков на месте находились все члены специально созданной комиссии с полиции и СБУ.
Полиция на Житомирщине сожгла наркотиков более чем на 2 миллиона: смотрите видео
Дознаватель отдела дознания Главного управления Национальной полиции Ирина Кравчук рассказала, что утилизировали товаров, наркотических и психотропных веществ примерно на 2 миллиона гривен по ценам черного рынка. Более того, правоохранители сожгли не только наркотики, но и:
- сырье;
- специфические приспособления для их применения, изъятые на местах событий как свидетельство незаконной деятельности обвиняемых.
Полиция сожгла наркотики и другие запрещенные вещества и средства / Фото Нацполиции и скриншот с видео
Полиция обнаружила самую большую партию наркотиков в истории
В начале марта правоохранители из Соединенных Штатов Америки и Австралии обнаружили на корабле самый большой в истории груз с наркотиками. Они конфисковали кокаина на сумму более 677 миллионов долларов.
Судно с кокаином перехватили у побережья Южной Америки. Направлялось оно в Австралию. На борту было 2,4 тонны кокаина.
Правоохранители фактически обнаружили международную сеть наркоторговцев – 12 подозреваемых арестовали. Следствие по делу продолжалось. Подробнее об этой истории – читайте здесь.