Курьезный инцидент произошел 28 марта на улице Повитрофлотской. Правоохранители доставили потерпевшего и его обидчиков в отделение полиции.

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Парень выдал полицейским пластиковую коробку, где лежали 8 слип-пакетов с наркотиками

28 марта в Днепре 20-летний парень подошел к стражам порядка и сообщил, что его ограбили и избили. По словам молодого человека, злоумышленники ворвались в его квартиру, избили его и забрали некоторые ценные вещи.

Среди украденного якобы были ноутбук, телефон и коробка сигарет, в которой хранились наркотические вещества. После такого неожиданного признания, потерпевший пригласил полицейских в свое жилище.

Когда патрульные проводили проверку, мужчина по собственному желанию выдал им пластиковую коробку, где лежали 8 слип-пакетов с кристаллическим веществом, походившим на наркотическую. После этого правоохранители вызвали следственно-оперативную группу, изъявшую вещества.



20-летний парень в Днепре заявил, что у него украли наркотики / Фото Патрульная полиция Днепропетровской области

Недалеко от места событий патрульные обнаружили троих мужчин, которые по описанию походили на злоумышленников. Потерпевший подтвердил, что эти люди – те же нападающие.

Правоохранители задержали троих нападающих / Фото Патрульная полиция Днепропетровской области

Во время поверхностной проверки автомобиля ВАЗ, на котором приехали указанные лица, патрульные обнаружили вещи пострадавшего — ноутбук и телефон, а также пачку сигарет, в которой находились 8 слип-пакетов с веществом кристаллического происхождения, похожим на наркотическое. Следователи изъяли указанные вещества,

– отметили в патрульной полиции.



У мужчин нашли украденные наркотики / Фото Патрульная полиция Днепропетровской области

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