Как сообщают, организовать церемонию девушке помогли медики. Молодожены уверены, что у них все будет хорошо и им предстоит счастливая жизнь в свободной стране.

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"Я приехала в больницу и спросила: ты соглашаешься?"

В одной из больниц Днепра состоялась свадебная церемония между тяжелораненым воином Михаилом и его девушкой. 20-летняя невеста сделала предложение любимому прямо в реанимации, когда он пришел в себя.

Как сообщают журналисты, пара уже год вместе. Они жили в соседних селениях в Днепропетровской области.

Минувшим летом Михаил пошел в армию, а уже в марте 2023 года получил сложное минно-взрывное ранение в Донецкой области. Поэтому 22-летний боец пока не может двигаться.

Церемонию молодоженам помогли организовать врачи. Благодаря их стараниям, Михаил пришел в себя.

Я приехала в больницу и спросила: ты соглашаешься? Он сказал: да. Он у меня самый лучший! За его доброту, искренность! Он самый дорогой! Я знаю, что все будет хорошо,

– отметила невеста.

Впереди Михаила ждет длительная реабилитация, однако молодые супруги уверены, что он точно встанет на ноги. А дальше влюбленных ждет счастливая совместная жизнь в свободной и независимой стране.

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