Как сообщают, организовать церемонию девушке помогли медики. Молодожены уверены, что у них все будет хорошо и им предстоит счастливая жизнь в свободной стране.
Читайте также Китай начинает страдать, а Россия откажется от весеннего наступления: о чем пишут западные СМИ
"Я приехала в больницу и спросила: ты соглашаешься?"
В одной из больниц Днепра состоялась свадебная церемония между тяжелораненым воином Михаилом и его девушкой. 20-летняя невеста сделала предложение любимому прямо в реанимации, когда он пришел в себя.
Как сообщают журналисты, пара уже год вместе. Они жили в соседних селениях в Днепропетровской области.
Минувшим летом Михаил пошел в армию, а уже в марте 2023 года получил сложное минно-взрывное ранение в Донецкой области. Поэтому 22-летний боец пока не может двигаться.
Церемонию молодоженам помогли организовать врачи. Благодаря их стараниям, Михаил пришел в себя.
Я приехала в больницу и спросила: ты соглашаешься? Он сказал: да. Он у меня самый лучший! За его доброту, искренность! Он самый дорогой! Я знаю, что все будет хорошо,
– отметила невеста.
Впереди Михаила ждет длительная реабилитация, однако молодые супруги уверены, что он точно встанет на ноги. А дальше влюбленных ждет счастливая совместная жизнь в свободной и независимой стране.
Обратите внимание Россияне обстреляли лодку, на которой люди бежали через Днепр в Херсон
Украинские кинологи подорвались на растяжке: искали тела погибших воинов
- В Харьковской области на растяжке взорвались украинские кинологи. Речь идет об руководительнице поисково-спасательного отряда "Антарес" из Павлограда Ларисе Борисенко, а также ее напарнике Вячеславе Майбороде.
- Дочь кинолога Мария Борисенко подтвердила журналистам эту информацию. Пострадавшие госпитализированы в больницы.
- Кинологи 26 марта выехали на поиски погибших воинов, где взорвались на вражеской растяжке. Состояние Ларисы Борисенко тяжелое – она была в коме, а у ее 19-летнего напарника – иссеченные руки, ноги, плечо, спина и голова.