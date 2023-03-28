Информацию об этом журналистам подтвердила дочь кинолога Мария Борисенко. Пострадавшие находятся в больнице.

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Мария рассказала, что ее мать Лариса Борисенко с напарником Вячеславом Майбородой уехала на поиски погибших воинов. При выполнении задания 26 марта они подорвались на растяжке.

У Вячеслава иссечены руки, ноги, плечо, спина и голова. Мужчину транспортировали в госпиталь Павлограда.

Состояние руководительницы "Антарес" тяжелое. Гендиректор областной больницы Сергей Рыженко сообщил, что 28 марта кинолог была снята с аппарата искусственной вентиляции легких.

С большой кровопотерей, в коме была эвакуирована в больницу Мечникова. Госпитализирована в реанимацию. Сегодня под утро экстубированная (снята с аппарата ИВЛ), начала тихонько разговаривать,

– написал гендиректор.

Также он рассказал, что Лариса Борисенко вместе с 19-летним коллегой Вячеславом Майбородой подорвалась в Харьковской области. Состояние парня, по словам Рыженко, средней тяжести. В настоящее время он находится в травматологии.

Собака Ларисы Беша осталась невредимой. Животное в шоковом состоянии.

Обратите внимание! Мария Борисенко просит помочь в оплате медикаментов. Реквизиты и подробную информацию можно найти за этой ссылкой.