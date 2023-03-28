Информацию об этом журналистам подтвердила дочь кинолога Мария Борисенко. Пострадавшие находятся в больнице.
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Мария рассказала, что ее мать Лариса Борисенко с напарником Вячеславом Майбородой уехала на поиски погибших воинов. При выполнении задания 26 марта они подорвались на растяжке.
У Вячеслава иссечены руки, ноги, плечо, спина и голова. Мужчину транспортировали в госпиталь Павлограда.
Состояние руководительницы "Антарес" тяжелое. Гендиректор областной больницы Сергей Рыженко сообщил, что 28 марта кинолог была снята с аппарата искусственной вентиляции легких.
С большой кровопотерей, в коме была эвакуирована в больницу Мечникова. Госпитализирована в реанимацию. Сегодня под утро экстубированная (снята с аппарата ИВЛ), начала тихонько разговаривать,
– написал гендиректор.
Также он рассказал, что Лариса Борисенко вместе с 19-летним коллегой Вячеславом Майбородой подорвалась в Харьковской области. Состояние парня, по словам Рыженко, средней тяжести. В настоящее время он находится в травматологии.
Собака Ларисы Беша осталась невредимой. Животное в шоковом состоянии.
Что известно об "Антаресе"Это поисково-спасательный отряд, работающий на волонтерской основе. Волонтеры проводят поиск пропавших без вести людей (живых и погибших, человеческих тел и останков) с поисковыми собаками. В частности, волонтеры этого отряда участвовали в поиске людей на завалах. многоэтажки в Днепре, куда 14 января 2023 попала российская ракета.
Важно, что это единственное поисково-кинологическое подразделение, которое Генштаб ВСУ привлекает к поиску погибших гражданских и военных.
Источник: "Антарес", Суспільне