Інформацію про це журналістам підтвердила донька кінологині Марія Борисенко. Наразі постраждалі перебувають в лікарні.

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Марія розповіла, що її мати Лариса Борисенко з напарником Вячеславом Майбородою виїхали на пошук загиблих воїнів. Під час виконання завдання 26 березня вони підірвалися на розтяжці.

У Вячеслава посічені руки, ноги, плече, спина та голова. Чоловіка транспортували до шпиталю Павлограда.

Стан керівниці "Антарєс" важкий. Гендиректор обласної лікарні Сергій Риженко повідомив, що 28 березня кінологиню зняли з апарату штучної вентиляції легень.

З великою крововтратою, в комі була евакуйована до лікарні Мечникова. Госпіталізована в реанімацію. Сьогодні під ранок екстубована (знята з апарата ШВЛ), почала тихенько розмовляти,

– написав гендиректор.

Також він розповів, що Лариса Борисенко разом з 19-річним колегою Вячеславом Майбородою підірвалася на Харківщині. Стан хлопця, за словами Риженка, середньої важкості. Наразі він перебуває у травматології.

Собака кінологині Беша залишилася неушкодженою. Тваринка у шоковому стані.

Зверніть увагу! Марія Борисенко просить допомогти в оплаті медикаментів. Реквізити та детальну інформацію можна знайти за цим посиланням.