Як повідомляють, організувати церемонію дівчині допомогли медики. Молодята певні, що у них все буде добре і їх чекає щасливе життя у вільній країні.
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"Я приїхала до лікарні й спитала: ти погоджуєшся?"
В одній з лікарень Дніпра відбулася весільна церемонія між тяжкопораненим воїном Михайлом та його дівчиною. 20-річна наречена зробила пропозицію коханому прямісінько в реанімації, коли він прийшов до тями.
Як повідомляють журналісти, пара вже рік разом. Вони жили у сусідніх селищах на Дніпропетровщині.
Минулого літа Михайло пішов до війська, а вже у березня 2023 року отримав складне мінно-вибухове поранення у Донецькій області. Через це 22-річний боєць наразі не може рухатися.
Церемонію нареченим допомогли організувати лікарі. Завдяки їхнім старанням, Михайло отямився.
Я приїхала до лікарні й спитала: ти погоджуєшся? Він сказав: так. Він у мене найкращий! За його доброту, щирість! Він найдорожчий! Я знаю, що все буде добре,
– зазначила наречена.
Попереду на Михайла чекає тривала реабілітація, однак молоде подружжя впевнене, що він точно встане на ноги. А далі закоханих чекатиме щасливе спільне життя у вільній та незалежній країні.
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