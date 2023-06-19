За даними поліції, неповнолітні були у квартирі товариша. Їхні тіла виявили на східцевому майданчику.
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Поліція затримала винного
Правоохоронці з'ясували, що 16 червня двоє дівчат попросили у знайомого ключі до його квартири на вулиці Уманській.
Близько 21:00 неповнолітні, з добровільного дозволу власника квартири вжили небезпечну психотропну речовину PVP, шляхом паління через саморобний пристрій. Після цього вони залишилися в помешканні до ранку, де їх знайшли мертвими.
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46-річного власника квартири затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманому повідомили про підозру та готують клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Крім того, поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
У Києві чоловік під наркотиками намагався втекти від поліції
- Поліція на бульварі Миколи Міхновського у Києві зупинила автомобіль Mercedes-Benz, який рухався смугою громадського транспорту. За кермом був 35-річний чоловік. Він під час спілкування з поліцією він нервував та поводився підозріло.
- Виявилось, що він позбавлений права керувати автомобілем. Коли поліція розглядала справу, чоловік сів у машину та поїхав. За декілька кварталів його затримали. Правоохоронці виявили у водія ознаки наркотичного сп'яніння. Детальніше про інцидент – читайте за посиланням.