В США умер 84-летний Брайан, которого осудили за убийство жены: годами говорил, что не виноват
Источник:The Washington Post
В США умер 84-летний Джо Брайан, которого приговорили к 99 годам тюрьмы по обвинению в убийстве жены. В ночь, когда ее убили, Брайан был на конференции.
Издание The Washington Post рассказало, что трагедия произошла в 1985 году. Журналисты писали, что Джо Дейл Брайан рассказывал, что вечером 14 октября позвонил жене и сказал, что любит ее и они увидятся на следующий день.
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Что известно о трагедии
Джо Дейл Брайан работал директором средней школы и поехал на конференцию в Остин, что в 190 километрах от дома.
Тело его жены, учительницы четвертого класса Микки Брайан, было найдено на следующее утро (15 октября 1985 года – 24 Канал) в их спальне. В нее выстрелили четыре раза из пистолета калибра 357, заряженного дробью, который пара хранила в своем доме в Клифтоне, что в штате Техас, чтобы использовать для угроз гремучих змей и медянок в своем дворе,
– заявило издание.
Ключевым доказательством стал фонарик, найденный в машине мужчины с пятнышками первой группы крови – такой же, как у погибшей. А еще – и крошечные пластиковые частицы на линзе, которые, по словам судебных экспертов, имели "подобные вещества",
– написало издание.
Однако дело сосредоточили вокруг предположения, что Брайан незаметно сбежал из своего отеля, проехал домой, совершил убийство и вернулся в Остин вовремя для встречи на конференции педагогов в 8:30.
Редактор местной газеты Clifton Record Леон Смит просмотрел полицейские файлы и обнаружил, что:
- двух мужчин, относительно которых были полицейские справки о кражах, видели возле фургона, который только что покрасили краской с белого на зеленый, примерно через 16 часов после того, как было найдено тело Мики Брайан. Мужчины утверждали, что собираются выйти на охоту;
- в 1999 году бывший офицер полиции Клифтона Деннис Данлеп был посмертно причастен к смерти местной 17-летней девушки Джуди Уитли, которая была убита за 4 месяца до Микки Брайан. Согласно сообщениям в конце 1990-х годов, офицер также намекал друзьям, что у него был роман с учителем. Однако Данлеп официально не был названным подозреваемым в смерти, в 1996 году он покончил жизнь самоубийством.
Мотивом прокуроры назвали "возмещение полиса страхования жизни своей жены". Дальше:
- в марте 1986 года Брайана признали виновным в убийстве первой степени, и судья приговорил его к 99 годам заключения;
- ориентировочно через 2 года судебная коллегия пришла к выводу о нарушении судебного процесса, включая отказ судьи повторно открыть показания, которые показали, что стоимость полиса страхования жизни Микки Брайана была намного ниже, чем утверждала прокуратура;
- во время повторного судебного разбирательства в июне 1989 года Брайана снова осудили, и приговор обновили;
- апелляции Техасского проекта невиновности относительно нового судебного разбирательства были отклонены.
Джо Дейл Брайан вышел из тюрьмы строгого режима в Хантсвилле 31 марта 2020 года. Ему присудили условно-досрочное освобождение.
22 сентября 2024 года в своем доме в Хьюстоне Джо Брайан умер через день после своего 84-го дня рождения.