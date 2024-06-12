На Львовщине стреляли в криминального авторитета: СМИ рассказали, кем он был

В поселке Сокольники вблизи Львова утром 12 июня произошло дерзкое нападение. Неизвестный обстрелял автомобиль BMW, ранив водителя.

Как сообщает Нацполиция Львовщины, около 11:00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о стрельбе. На место происшествия немедленно прибыли оперативники уголовного розыска, следователи, криминалисты и сотрудники других служб полиции.

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Что известно о вооруженном нападении под Львовом

По информации издания, нападение было совершено на криминального авторитета Джони Балога, известного под прозвищем "Джоник".

Инцидент произошел, когда он находился в автомобиле BMW X6. Балог получил ранения и был срочно госпитализирован.

Сейчас полиция объявила план перехвата по области и разыскивает нападавших для установления личности и задержания нападавшего. По предварительной информации, стрелок покинул место преступления.

Журналист Тарас Середич опубликовал фото с места происшествия на своем телеграм-канале, подтвердив, что нападение произошло на автомобиль BMW X6. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Что известно о Джони Балоге

По данным бизнес-поисковой системы YouContol Джонни Балога является гражданином Грузии и частным предпринимателем, занимающимся арендой недвижимого имущества и оптовой торговлей мясом.

В 2022 году он получил украинское гражданство. Балога является соучредителем общественной организации "Развитие демократического общества" вместе с Олегом Павленко, а также был среди бенефициарных владельцев компании "Доброе топливо ЛТД".

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