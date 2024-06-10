Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в понедельник, 10 июня. Там также рассказали, кто организовал деятельность этой вооруженной банды.

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На Полтавщине задержали банду, которая готовила убийство полицейского и депутата

В Национальной полиции рассказали, что кроме этого, доказали причастность 7 фигурантов к убийству жителя Кременчуга и покушению на еще одного местного жителя. Там добавили, что обвиняемые "специализировались" на вымогательстве несуществующих долгов с граждан.

По данным правоохранителей, организовал деятельность вооруженной банды 48-летний криминальный авторитет. Как отмечается, одним из участников стал 22-летний родной сын лидера, который и должен был совершить убийство.

"В начале февраля 2024 года полицейские обезвредили деятельность банды и задержали ее участников", – отметили в Нацполиции.



В Полтавской области задержали вооруженную банду / Фото Национальной полиции



На Полтавщине вооруженная банда готовила убийство полицейского и местного депутата / Фото Национальной полиции



В Полтавской области задержали банду, которая готовили убийство полицейского и депутата / Фото Национальной полиции

Также в полиции обнародовали кадры задержания злоумышленников.

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