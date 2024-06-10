Сейчас правоохранители допрашивают задержанного. Они пытаются установить мотив его поступка, а также узнать, откуда нарушитель достал боеприпас.
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Гранатой по многоэтажке
Инцидент произошел около 22:00 9 июня. Предварительно, местный житель 1977 года рождения бросил в сторону фасада многоэтажного дома гранату.
Известно, что боеприпас отскочил от здания, упал на землю и взорвался. 36-летняя женщина, которая находилась вблизи, получила осколочное ранение руки. Как отмечают медики, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Подрывник скрылся с места преступления, однако полиции удалось установить его местонахождение.
Жители дома пообщались с журналистами. По словам одной женщины, злоумышленник находился в нетрезвом состоянии. Также киевляне рассказали, что возле одного из подъездов в траве есть воронка от взрыва.
Взрыв в Луцке в отделении "Новой почты"
К слову, 9 июня уже взрывались гранаты. Так, утром вибух прогремел в одном из отделений "Новой почты" в Луцке.
Выяснилось, что в помещении взорвалась учебная граната, которую приобрели в интернете. Заказчик решил осмотреть ее в отделении. Однако он случайно привел в действие механизм – граната взорвалась у него в руках.
Мужчина получил травмы, впрочем от госпитализации отказался.
В Броварах мужчина бросил гранату в полицейского
Весной этого года в центре Броваров мужчина бросил гранату в полицейского. В результате взрыва оба получили ранения. Их в состоянии средней тяжести доставили в больницу.
Следователи рассказали подробности инцидента. Оказалось, что в тот день патрульные получили вызов относительно хулиганства. Когда они прибыли по указанному адресу, мужчина бросился бежать, полицейский начал его преследовать, тогда злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя.