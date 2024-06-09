В ночь на 8 июня большая толпа собралась в клубе Rich, расположенном на третьем этаже торгового центра. Там должен был состояться концерт известного певца Кевина Морено.
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Есть жертвы и много раненых
В какой-то момент стеклянные перила балкона не выдержали нагрузки и внезапно обвалились. Более 10 молодых людей, которые стояли у перил, упали с высоты около двенадцати метров. По меньшей мере 2 человека погибли, еще 15 получили ранения.
Как рассказывают очевидцы трагедии, клуб был переполнен, поэтому десятки молодых людей начали собираться в коридорах возле самого заведения, таким образом увеличивая давление на стеклянные поручни.
Известно, что после смертельного падения в клубе началась паника и толкотня, что увеличило количество пострадавших.
Прокуратура уже начала расследование по факту гибели двух человек.
Что происходило в клубе Сан-Луис-Потоси: смотрите видео
Люди упали с третьего этажа: смотрите видео
Момент падения людей с балкона: видео содержит чувствительные кадры +18
В Ужгороде в веревочном парке оборвался трос с детьми
- Инцидент произошел 30 мая в Боздошском парке Ужгорода. Там оборвался трос, когда в веревочном парке находились дети.
- По данным следствия, во время того, как группа детей проходила маршрут веревочным парком, на локации оборвался трос. Вследствие этого с высоты ориентировочно 1,5 метра на землю упали дети.
- По меньшей мере 16 детей получили ранения.
- Бригада скорой помощи доставила трех 11-летних девочек в больницу.
- Две девочки получили переломы ног, а еще одна – ушиб грудно-поясничного отдела позвоночника. После рентгеновских снимков и лечения в гипсе девочек выписали на амбулаторное лечение.
- Администрация парка отрицает ответственность за действия предпринимателя, который установил трос в веревочном парке.
- В Ужгороде временно прекращена работа аттракционов в Боздошском и Подзамковом парках.