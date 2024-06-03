Так, за Шейнбаум поддержали более 57% избирателей. Интересно, что впервые на выборах лидировали 2 женщины. Оппоненткой Шейнбаум была Хочитл Галвес от оппозиции.

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В Мексике избрали нового президента

В воскресенье, 2 июня, в Мексике состоялись выборы президента. Как сообщили в Национальном избирательном институте, лидирует на них представительница правящей партии MORENA Клаудия Шейнбаум.

Так, за нее проголосовали, более 57,28% избирателей. Соперница Шейнбаум Хочитл Галвес получила 30,06% поддержки, а следующий за ней кандидат Хорхе Альварес Майнес – 10,3% голосов.

Стоит отметить, что Клаудия Шейнбаум не только стала первой в истории женщиной-президентом Мексики, но и получила рекордное количество голосов.

По случаю своей победы Шейнбаум также опубликовала сообщение в сети. Она поблагодарила граждан за поддержку и подчеркнула, что не подведет своих избирателей.

Зеленский поздравил Шейнбаум с победой в выборах

Владимир Зеленский вечером 3 июня поздравил Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике. Он опубликовал в сети Х сообщение-поздравление.

Поздравляю Клаудию Шейнбаум с убедительной победой на президентских выборах в Мексике. Желаю новоизбранному президенту успехов на посту и выражаю наилучшие пожелания Мексике по дальнейшему росту благосостояния, безопасности и экономических возможностей для каждой семьи и всей страны, а также по укреплению ее глобального лидерства,

– подчеркнул президент Украины.

Он также выразил надежду, что сотрудничество между странами улучшится, а украинско-мексиканские отношения – укрепятся. Зеленский также убежден, что Мексика может играть значительную роль в глобальных усилиях, направленных на достижение справедливого и прочного мира в Украине, а также на восстановление полной силы Устава ООН во всем мире.

Что известно о новом президенте Мексики

Клаудия Шейнбаум – 61-летняя мексиканская ученая и политик, одна из коллективных лауреатов Нобелевской премии мира 2007 года как член Межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата. В 2018 году Шлейнбаум стала главой города Мехико от левой партии Движение национального возрождения и коалиции Juntos Haremos Historia. Кроме того, она также получила научную степень доктора наук в инженерно-энергетической отрасли, автор более 100 статей и двух книг по вопросам энергетики, окружающей среды и устойчивого развития.

Шейнбаум не только первая женщина-президент Мексики, но и первая женщина и представитель еврейской общины на посту главы Мехико. Так, она родилась в еврейской семье. Ее дедушка с бабушкой эмигрировали в Мехико из Литвы и Болгарии, и хотя Шейнбаум росла в светской семье ученых, однако все иудейские праздники отмечали.

На выборы президента Клаудия Шлейндаум выдвигалась от партии MORENA, ее лично поддерживал президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который по законам страны больше не мог баллотироваться на пост лидера страны.