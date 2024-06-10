Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы примерно в 22:00. В результате взрыва в Киеве пострадала прохожая женщина.
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Братья боролись за право собственности на квартиру
46-летний местный житель бросил гранату в окно квартиры на втором этаже, где проживает его брат. Впрочем, боеприпас отскочил от стеклопакета, а после падения на землю он взорвался.
В результате происшествия осколком гранаты получила ранение руки 36-летняя женщина, которая как раз проходила поблизости. Ей оказали медицинскую помощь, и, по словам полиции, сейчас жизни потерпевшей ничего не угрожает.
Полиции удалось установить местонахождение злоумышленника и задержать его.
По предварительной информации, мотивом совершения преступления является конфликт между нарушителем и его братом относительно права собственности на квартиру,
– говорят в полиции.
Там также добавили, что фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного убийства.
Вскоре следователи вручат мужчине подозрение в совершении преступлений, а суд решит вопрос об избрании киевлянину меры пресечения в виде содержания под стражей.
Неосторожное обращение с оружием: последние новости
- На днях в Луцке также прогремел взрыв. Произошло это в отделении "Новой почты". Там взорвалась учебная граната, которую купили в интернете. Заказчик как раз осматривал гранату, как вдруг она взорвалась в его руках.
- В начале мая в Броварах мужчина бросил гранату в полицейского, в результате чего оба мужчины получили ранения. В тот день патрульная полиция прибыла на вызов о хулиганстве в центре города. Когда мужчина увидел полицию, бросился бежать. Один из патрульных побежал за ним, а тогда хулиган бросил гранату в сторону правоохранителя.
- В мае во Львовской области от взрыва гранаты погиб мужчина. Погибшему было 24 года. К счастью, рядом других людей не было.