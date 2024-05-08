Инцидент произошел в среду, 8 мая. Об этом сообщили в полиции Львовской области.

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На Львовщине из-за взрыва гранаты погиб 24-летний мужчина

В городе Бориславе, что на Львовщине, в результате взрыва гранаты погиб молодой человек. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства.

В полиции Львовской области заявили, что событие произошло сегодня, 8 мая, в 20:50 на улице Ивасюка. В результате взрыва погиб 24-летний местный житель. Известно, что других людей в это время рядом не было.



Во Львовской области из-за взрыва гранаты погиб 24-летний мужчина / Фото Национальная полиция

На месте работают оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб Дрогобычского районного отдела полиции, а также специалисты-криминалисты и взрывотехники полиции Львовщины,

– заявили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Там добавили, что правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и происхождения боеприпаса. Также решают вопрос правовой квалификации события.

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