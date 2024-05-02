Речь идет о телах двух родителей и их маленькой дочери. Полиция предварительно квалифицировала дело как умышленное убийство.

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Детали жуткого дела

Пресс-секретарь полиции Житомирской области Виктория Дубовик в комментарии Суспильному отметила, что в полицию сообщение об этом инциденте поступило в 7:40 утра 2 мая.

Дубовик рассказала детали. По ее словам, погибший мужчина должен был заступать на суточное дежурство, но не явился на службу и не брал трубку. Его коллеги пришли к нему домой и обнаружили в доме мертвую семью. Как она отметила, именно они и позвонили в полицию. На место немедленно выехало руководство Главного управления полии области, следователи, оперативники, криминалисты и судебно-медицинский эксперт.

По предварительным данным, смерть 7-летней девочки, 43-летней женщины и 43-летнего мужчины наступила в результате огнестрельного ранения. Полиция начала уголовное производство по факту умышленного убийства двух или более людей и малолетнего ребенка. Сейчас одной из версий происшествия является предположение, что мужчина выстрелил в ребенка и женщину, а потом совершил самоубийство,

– рассказала Виктория Дубовик.

Пресс-секретарь полиции рассказала, что назначен ряд экспертиз.

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