Речь идет о телах двух родителей и их маленькой дочери. Полиция предварительно квалифицировала дело как умышленное убийство.
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Детали жуткого дела
Пресс-секретарь полиции Житомирской области Виктория Дубовик в комментарии Суспильному отметила, что в полицию сообщение об этом инциденте поступило в 7:40 утра 2 мая.
Дубовик рассказала детали. По ее словам, погибший мужчина должен был заступать на суточное дежурство, но не явился на службу и не брал трубку. Его коллеги пришли к нему домой и обнаружили в доме мертвую семью. Как она отметила, именно они и позвонили в полицию. На место немедленно выехало руководство Главного управления полии области, следователи, оперативники, криминалисты и судебно-медицинский эксперт.
По предварительным данным, смерть 7-летней девочки, 43-летней женщины и 43-летнего мужчины наступила в результате огнестрельного ранения. Полиция начала уголовное производство по факту умышленного убийства двух или более людей и малолетнего ребенка. Сейчас одной из версий происшествия является предположение, что мужчина выстрелил в ребенка и женщину, а потом совершил самоубийство,
– рассказала Виктория Дубовик.
Пресс-секретарь полиции рассказала, что назначен ряд экспертиз.
В Днепре несовершеннолетняя девушка выстрелила в знакомую: что известно об инциденте
- В конце апреля стало известно, что в Днепре 14-летняя девочка выстрелила в знакомую. Инцидент произошел 27 апреля возле одного из кафе в Амур-Нижнеднепровском районе города.
- Там между несовершеннолетними девушками возникла ссора. В какой-то момент 14-летняя девушка произвела несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет, в сторону 17-летней знакомой, в результате чего та получила телесные повреждения.
- Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства.