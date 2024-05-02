По сообщению СМИ, пока обнаружено 23 автомобиля, которые в результате обвала упали на крутой горный склон и скатились по нему вниз.

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Количество жертв растет

К спасательной операции были привлечены 500 человек. Сначала сообщали о 19 погибших. Вскоре в ходе поисков было обнаружено еще 17 тел.

По состоянию на утро 2 мая известно о 36 жертвах. Еще 30 человек находятся в медучреждениях – их жизни ничего не угрожает.

Отметим, что обвал произошел около 2:10 ночи по местному времени вблизи города Мейчжоу. Площадь новообразованной пропасти составляет 184,3 квадратных метров.

Длина обвалившегося дорожного покрытия составляет около 17,9 метров.

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Кадры с места аварии / Фото cna.com.tw / Weibo/风清歌

Напомним, на границе между Индией и Китаем из-за непрерывного дождя сдвинулось шоссе. Часть дороги, соединяющей штат с Китаем, смыло. К счастью, природное бедствие не привело к пострадавшим. На месте оползня образовался водопад из воды.

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