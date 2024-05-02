За повідомленням ЗМІ, наразі виявлено 23 автомобілі, які внаслідок обвалу впали на крутий гірський схил і скотилися ним донизу.

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Кількість жертв зростає

До рятувальної операції було залучено 500 осіб. Спершу повідомляли про 19 загиблих. Втім, у ході пошуків було виявлено ще 17 тіл.

Станом на ранок 2 травня відомо про 36 жертв. Ще 30 людей перебувають у медзакладах – їх життю нічого не загрожує.

Зазначимо, що обвал відбувся близько 2:10 ночі за місцевим часом поблизу міста Мейчжоу. Площа новоутвореної прірви становить 184,3 квадратних метрів.

Довжина обваленого дорожнього покриття складає близько 17,9 метрів.

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Кадри з місця аварії / Фото cna.com.tw / Weibo/风清歌

Нагадаємо, на кордоні між Індією і Китаєм через безперервний дощ зсунулося шосе. Частину дороги, що сполучає штат із Китаєм, змило. На щастя, природне лихо не призвело до постраждалих. На місці зсуву утворився водоспад із води.

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