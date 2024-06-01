Инцидент произошел 1 июня. Сейчас идет проверка и устанавливаются все детали нападения на военного.
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В Черновцах подрались работник ТЦК и гражданский
Как сообщили в Черновицком ТЦК, конфликт возник 1 июня. Так, гражданский мужчина напал на сотрудника ТЦК и несколько раз ударил его. Кроме того, военнообязанный также оскорблял честь и достоинство военного, выкрикивая в его сторону угрозы.
В ответ работник ТЦК также ударил нападающего. На место драки вызвали правоохранителей.
Продолжаются случаи агрессивного поведения граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга, в отношении военнослужащих. По инциденту продолжается проверка с целью выяснения всех обстоятельств. По ее результатам будут приняты все необходимые организационные и правовые меры,
– отметили в ТЦК.
В пресс-службе также отметили, что сопротивление или препятствование деятельности военнослужащих ТЦК и СП будут иметь последствия, а нарушители – будут нести административную или уголовную ответственность.
К слову, Суспильное сообщает, что 43-летний житель Киева подал заявление, что его избил работник ТЦК.
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Нападения на представителей ТЦК: последние новости
- 30 мая в Черкасской области неизвестные бросили гранату во двор дома работника ТЦК. В результате взрыва никто не пострадал. Правоохранители оперативно прибыли на место инцидента и сейчас устанавливают все обстоятельства.
- 31 мая в Черновицкой области напали на представителей ТЦК. Так, военные раздавали повестки, когда к ним подбежал мужчина и распылил на них газовый баллончик. Нападавшего задержали на месте инцидента, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
- 18 мая напали на представителя ТЦК и на Днепропетровщине. Военный раздавал повестки в Синельниково, когда вооруженный ножом мужчина напал на него. Сержант ВСУ получил ранение руки. Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас открыто уголовное производство, а нападающему, которого задержали сразу после инцидента, грозит суровое наказание.