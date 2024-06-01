Инцидент произошел 1 июня. Сейчас идет проверка и устанавливаются все детали нападения на военного.

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В Черновцах подрались работник ТЦК и гражданский

Как сообщили в Черновицком ТЦК, конфликт возник 1 июня. Так, гражданский мужчина напал на сотрудника ТЦК и несколько раз ударил его. Кроме того, военнообязанный также оскорблял честь и достоинство военного, выкрикивая в его сторону угрозы.

В ответ работник ТЦК также ударил нападающего. На место драки вызвали правоохранителей.

Продолжаются случаи агрессивного поведения граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга, в отношении военнослужащих. По инциденту продолжается проверка с целью выяснения всех обстоятельств. По ее результатам будут приняты все необходимые организационные и правовые меры,

– отметили в ТЦК.

В пресс-службе также отметили, что сопротивление или препятствование деятельности военнослужащих ТЦК и СП будут иметь последствия, а нарушители – будут нести административную или уголовную ответственность.

К слову, Суспильное сообщает, что 43-летний житель Киева подал заявление, что его избил работник ТЦК.

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