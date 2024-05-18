Правоохранительные органы были оперативно проинформированы, а сотрудники полиции задержали нападавшего.
Читайте также В ОК "Восток" отреагировали на сообщения об "усилении" ТЦК военными из других областей
Подробности инцидента
Нападение произошло в субботу, 18 мая, во время раздачи повесток. Для нападения на сержанта ВСУ мужчина использовал нож.
В результате военнослужащий РТЦК и СП получил ножевое ранение руки. Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Открыто уголовное производство по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также по факту покушения на убийство. После окончательной квалификации преступления подозреваемому грозит суровое наказание,
– сообщила пресс-служба Сухопутных войск.
В Сухопутных войсках напомнили, что должностные лица ТЦК и СП, которые участвуют или организуют оповещение военнообязанных, в соответствии с законодательством является специальным субъектом, который выполняет служебные обязанности во время правового режима военного положения.
Поэтому оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности – будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность,
– говорится в сообщении.
Сейчас уже открыто уголовное производство по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также по факту покушения на убийство.
Украинцы запустили флешмоб в поддержку военных
- Флешмоб запустили после инцидента с Антониной Токмаковой в Одессе. Девушка утверждала, что ее костылем избил работник ТЦК. Свой пост в инстаграме она назвала "Меня избил человек в военной форме". В противовес этому появились сообщения под названием "Меня защищают люди в военной форме".
- В последнее время среди части украинцев распространился "тренд на уклонение". Все больше роликов, как работников ТЦК унижают, травят и тому подобное. Часто на видео "отбивают" кого-то от "людей в форме". Поэтому пользователи обыграли эту фразу, создав свои версии того, что делают "люди в форме".
- В соцсети Х украинцы опубликовали много сообщений, где сказано: люди в форме защищают, спасают, занимают деньги, поддерживают.