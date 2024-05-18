Правоохоронні органи були оперативно проінформовані, а співробітники поліції затримали нападника.
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Подробиці інциденту
Напад стався в суботу, 18 травня, під час роздачі повісток. Для нападу на сержанта ЗСУ чоловік використав ніж.
У результаті військовослужбовець РТЦК та СП отримав ножове поранення руки. Постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу.
Відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство. Після остаточної кваліфікації злочину підозрюваному загрожує суворе покарання,
– повідомила пресслужба Сухопутних військ.
У Сухопутних військах нагадали, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов'язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов'язки під час правового режиму воєного стану.
Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності – матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність,
– йдеться у повідомленні.
Наразі вже відкрите кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство.
Українці запустили флешмоб на підтримку військових
- Флешмоб запустили після інциденту з Антоніною Токмаковою в Одесі. Дівчина стверджувала, що її милицею побив працівник ТЦК. Свій пост в інстаграмі вона назвала "Мене побив чоловік у військовій формі". На противагу цьому з'явилися дописи під назвою "Мене захищають люди у військовій формі".
- Останнім часом серед частини українців поширився "тренд на ухилянтство". Дедалі більше роликів, як працівників ТЦК принижують, цькують тощо. Часто на відео "відбивають" когось від "людей у формі". Тож користувачі обіграли цю фразу, створивши свої версії того, що роблять "люди в формі".
- У соцмережі Х українці опублікували багато дописів, де сказано: люди у формі захищають, рятують, позичають гроші, підтримують.