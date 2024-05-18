Правоохоронні органи були оперативно проінформовані, а співробітники поліції затримали нападника.

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Подробиці інциденту

Напад стався в суботу, 18 травня, під час роздачі повісток. Для нападу на сержанта ЗСУ чоловік використав ніж.

У результаті військовослужбовець РТЦК та СП отримав ножове поранення руки. Постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу.

Відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство. Після остаточної кваліфікації злочину підозрюваному загрожує суворе покарання,

– повідомила пресслужба Сухопутних військ.

У Сухопутних військах нагадали, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов'язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов'язки під час правового режиму воєного стану.

Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності – матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність,

– йдеться у повідомленні.

Наразі вже відкрите кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство.

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