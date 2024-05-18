Так, в Оперативному командуванні прокоментували нібито "посилення" ТЦК. Заявили, що це фейк, який поширюють російські пропагандистські ресурси.

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Черговий російський фейк

У мережі почала поширюватися "новина" про те, що на "посилення" до підпорядкованих оперативному командуванню обласних ТЦК та СП начебто вже 18 травня мають прибути військовослужбовці з ТЦК інших областей України. Уявна цифра вже складає декілька сотень і має тенденцію до збільшення.

Офіційно повідомляємо – це фейк,

– заявили в ОК "Схід".

Також додали, що джерело – російські пропагандистськи ресурси, які намагаються розігнати чергову брехню в рамках своє інформаційно-психологічної операції з метою дискредитації системи ТЦК І СП та Збройних Сил України в цілому.

Жодних "посилень" особовим складом з інших ТЦК у Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях у районі відповідальності не відбувається і не планується, потреби у цьому немає,

– підкреслили в ОК "Схід".

Окрім того, закликали дотримуватися медійної гігієни й довіряти лише надійним джерелам інформації.