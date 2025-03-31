Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київський міський ТЦК та СП.

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Чи був військовий, який опинився у центрі скандалу, працівником ТЦК

Деякі телеграм-канали повідомляли, що учасником конфлікту у Голосіївському районі через російську музику є Олександр Білошвець. У медіа писали, що чоловік нібито є співробітником ТЦК.

Однак, ця інформація – фейк. У Київському міському ТЦК та СП повідомили, що Білошвець О.О. не проходив та не проходить військову службу у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки та його відокремлених підрозділах, а саме в районних ТЦК та СП міста Києва.

Закликаємо громадян бути неупередженими, перевіряти інформацію на достовірність та утримуватися від поширення неперевірених, спотворених і маніпулятивних повідомлень,

– звернулися у ТЦК до громадян.

Нагадаємо, що 29 березня у Голосіївському районі Києва стався конфлікт між двома компаніями. Так, ветеран зробив зауваження через російську музику, після чого почався конфлікт з бійкою.

На інцидент відреагували у поліції. Там повідомили, що встановлюють усі обставини.