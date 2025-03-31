Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.
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Был ли военный, который оказался в центре скандала, работником ТЦК
Некоторые телеграмм-каналы сообщали, что участником конфликта в Голосеевском районе из-за русской музыки является Александр Белошвец. В медиа писали, что мужчина якобы является сотрудником ТЦК.
Однако, эта информация – фейк. В Киевском городском ТЦК и СП сообщили, что Белошвец А.А. не проходил и не проходит военную службу в территориальном центре комплектования и социальной поддержки и его обособленных подразделениях, а именно в районных ТЦК и СП города Киева.
Призываем граждан быть беспристрастными, проверять информацию на достоверность и воздерживаться от распространения непроверенных, искаженных и манипулятивных сообщений,
– обратились в ТЦК к гражданам.
Напомним, что 29 марта в Голосеевском районе Киева произошел конфликт между двумя компаниями. Так, ветеран сделал замечание из-за русской музыки, после чего начался конфликт с дракой.
На инцидент отреагировали в полиции. Там сообщили, что устанавливают все обстоятельства.