Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на волонтера Марьяну Чикало и полицию Киева.

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В Киеве вспыхнул скандал во время отдыха компаний

Волонтер Марьяна Чикало заявила, что в Киеве во время отдыха произошел конфликт. По ее словам, она вместе с друзьями (волонтерами и военными) отдыхала в Голосеево в одной из беседок.

В соседней беседке звучала русская музыка, поэтому компания волонтера сделала замечание. После нескольких часов ситуация повторилась, поэтому военный из компании волонтера снова попросил выключить музыку. Впрочем, начался конфликт между компаниями.

Ему в голову полетела полная бутылка с водой. Именно в этот момент я подошла к беседке, от нашей беседки, потому что услышала унижения в сторону Саши и друга волонтера который стоял там рядом. И дальше было нападение на Сашу и еще пару ударов от женщин в лицо,

– сообщила волонтерка.



Волонтер заявила о конфликте / Скриншот



Детали конфликта / Скриншот

Чикало добавила, что они пытались замять конфликт. Однако пьяные женщины продолжали провоцировать, кричать нецензурные слова в адрес военного и волонтеров, а также унижали их честь.

"Нападающие вызвали полицию, мы отозвали скорую, потому что Саша человек с инвалидностью, после очень тяжелого ранения. Ему стало плохо..." – добавила Чикало.

В полиции взялись за дело

В полиции Киева сообщили, что устанавливают обстоятельства инцидента с участием военного. Там подтвердили, что событие произошло 29 марта вечером в одном из дворов Голосеевского района столицы.

"Между ветераном и компанией отдыхающих граждан возник конфликт, во время которого мужчине нанесли телесные повреждения. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа управления полиции, которая установила всех участников конфликта", – сообщили в полиции.

Другая сторона конфликта рассказала свою версию

В телеграмм-каналах распространяется и другой рассказ – якобы женщин, которые также были участниками конфликта. Они заявляют, что военный якобы безосновательно напал на них.



Вторая сторона конфликта рассказала свою версию / Скриншот

Подобный инцидент ранее произошел на Прикарпатье. Там женщина набросилась на посетительницу кафе из-за просьбы выключить русскую музыку