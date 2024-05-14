После того, как компания написала заявление, по словам девушки, ее и ребят в течение двух часов не выпускали из участка и предлагали "подождать ТЦК".

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Что рассказала пострадавшая о конфликте

Ближе к полуночи двух 19-летних парней отпустили, а третьего – отказались. Девушка осталась с ним. Тогда мужчина с костылем вместе с двумя военными сообщили, что парня сейчас повезут в ТЦК "разбираться". Девушка спросила, может ли она поехать по адресу, которую указали люди в форме, вместе со своим другом. Ей разрешили это сделать.

Впоследствии же, сообщает Антонина Токмакова, люди в военной форме посадили парня в автобус, а ее саму не пустили. Двери автобуса закрыли прямо перед ней. Тогда она стала стучать в окно и снимать на видео водителя автобуса, который уже начал ехать. В это время из отделения полиции выбежал мужчина в форме, представившийся работником ТЦК и избил девушку костылем.

По словам Антонины, после удара она упала, а телефон выпал из ее рук. Мужчина продолжал бить ее костылем, пока она лежала на земле. Полиция на крики не реагировала никак. Впрочем, девушка смогла встать, оттолкнуть нападающего и убежать.

Реакция Одесского ТЦК

Сотрудники ТЦК отреагировали на происшествие. Они сообщили, что по факту происшествия, случившегося на днях во время комендантского часа с гражданкой в Одессе на улице Греческой, начата служебная проверка.

В случае выявления и доказательства вины представителей ТЦК и СП, они буду привлечены к ответственности согласно действующему законодательству, –

сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

Руководство Одесского областного ТЦК и СП сообщило, что осуждает любые проявления насилия и сотрудничает с правоохранительными органами для установления реальных обстоятельств.

Важно. Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что нарушать права человека в процессе осуществления мобилизации категорически запрещено. За такие случаи работников центров комплектования обещают наказывать.

Недавние конфликты с ТЦК