Об этом журналистам рассказала мать умершего. Татьяна Зайцева пожаловалась, что дело продвигается очень медленно, даже вместе с адвокатом.

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"У меня впечатление, будто нам перекрывают все дороги"

У меня впечатление, будто нам перекрывают все дороги, препятствуют следствию. Дело продвигается очень медленно, даже вместе с адвокатом. Затягивают с заключением,

– заявила женщина.

По словам Татьяны Зайцевой, следователь, работающий над делом, сообщил ей, что сына забрали правоохранители во время семейного скандала.

"В ГБР мне сообщили, что его забрали из-за семейного скандала. Я говорю: "Вы хотите сказать, что это жена его так избила?". Его забрала полиция, но как он оказался в ТЦК – вопрос", – рассказала мать умершего.

Сожительница мужчины отметила, что скандала не было. По словам женщины, утром пришли правоохранители и забрали мужчину для уточнения данных. После этого с ним исчезла связь.

"У него был выключен телефон. Сказал, что разрядился, но когда нам его выдавали, то телефон был полностью заряжен. Значит ему приказали выключить его после нашей первой встречи или вообще изъяли", – рассказала Татьяна Зайцева.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Артема Зайцева. Вечная память!

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