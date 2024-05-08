Трагедия произошла 5 мая на территории Саксаганского ТЦК. Сегодня, 8 мая, семья внезапно умершего военнообязанного прибыла на опознание в местный морг.

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Синяки и кровь на ребрах

Мать погибшего мужчины рассказала, что последний раз видела сына Артема вечером 5-ого мая, когда привезла ему личные вещи.

Женщина рассказывает, что заметила слабое состояние сына. У него были побиты губы. На расспросы о том, что произошло, мужчина не ответил.

По словам матери, ее 44-летний сын прошел ВВК и готовился к отправке в учебный центр.

Татьяна говорит, что имеет много вопросов. Ей непонятно, почему Артема забрали в ТЦК ночью без документов и держали под стражей вооруженные работники ТЦК, почему отправили именно в Саксаганский ТЦК, если он прописан в другом районе.

Также женщину удивляет тот факт, что ни ТЦК, ни полиция не сообщили о смерти сына. Это сделала ритуальная служба.

Я хочу убедиться, что это действительно мой сын. Я хочу увидеть: это была естественная смерть или убийство,

– заявила Татьяна Зайцева.

На опознание пошла сестра умершего Оксана. По ее словам, на теле были многочисленные ушибы и синяки.

У него разбита губа, синяки и кровь на ребрах, на спине под лопаткой, ногах, руках,

– рассказывает женщина.

Мать Артема говорит, что хочет отыскать истинную причину гибели сына.

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