Трагедия произошла 5 мая на территории Саксаганского ТЦК. Сегодня, 8 мая, семья внезапно умершего военнообязанного прибыла на опознание в местный морг.
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Синяки и кровь на ребрах
Мать погибшего мужчины рассказала, что последний раз видела сына Артема вечером 5-ого мая, когда привезла ему личные вещи.
Женщина рассказывает, что заметила слабое состояние сына. У него были побиты губы. На расспросы о том, что произошло, мужчина не ответил.
По словам матери, ее 44-летний сын прошел ВВК и готовился к отправке в учебный центр.
Татьяна говорит, что имеет много вопросов. Ей непонятно, почему Артема забрали в ТЦК ночью без документов и держали под стражей вооруженные работники ТЦК, почему отправили именно в Саксаганский ТЦК, если он прописан в другом районе.
Также женщину удивляет тот факт, что ни ТЦК, ни полиция не сообщили о смерти сына. Это сделала ритуальная служба.
Я хочу убедиться, что это действительно мой сын. Я хочу увидеть: это была естественная смерть или убийство,
– заявила Татьяна Зайцева.
На опознание пошла сестра умершего Оксана. По ее словам, на теле были многочисленные ушибы и синяки.
У него разбита губа, синяки и кровь на ребрах, на спине под лопаткой, ногах, руках,
– рассказывает женщина.
Мать Артема говорит, что хочет отыскать истинную причину гибели сына.
Смерть в военкомате: что известно
- В Днепропетровском областном ТЦК рассказали, что на территории Саксаганского военкомата Кривого Рога 5 мая умер военнообязанный. У него случился эпилептический приступ.
- Работники ТЦК немедленно вызвали скорую, до прибытия которой оказывали мужчине домедицинскую помощь.
- Однако, к сожалению, спасти его не удалось.
- Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, констатировали биологическую смерть без признаков физического воздействия.
- Впрочем, дочь, мать и жена – в эту версию не верят. Они предполагают, что мужчину могли избить.
- Прокуроры уже начали уголовное производство по этому инциденту.
- Следствие должно установить, могла ли гибель мужчины стать следствием вероятного превышения служебных полномочий работниками Саксаганского РТЦК и СП.